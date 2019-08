Endurance: Laliscia campionessa d'Europa

ROMA, 18 AGO - E' il tricolore a sventolare sul pennone più alto del Meydan FEI European Endurance Championship di Euston Park (Regno Unito) grazie all'impresa di Costanza Laliscia, che in sella a Sacha El Kandhaar ha vinto e riportato in Italia un titolo che mancava dal 18 anni. Il trionfo della 19enne amazzone perugina del Fuxiateam ha preso forma al termine di una gara molto difficile, alla quale hanno preso parte 63 binomi in rappresentanza di 20 nazioni. Laliscia si è resa protagonista di un capolavoro tecnico grazie alla sua capacità di gestire al meglio la forza del castrone grigio di 13 anni delle F3 Stables, unito allo spiccato senso tattico che nell'ultimo dei sei giri in programma (la gara si è svolta sulla tradizionale distanza di 160 chilometri) l'ha vista prodursi nell'allungo decisivo che ha impedito alla spagnola Paula Muntala Sanchez, campionessa europea junior nel 2016, di rientrare per giocarsi il primo posto. Terzo l'altro spagnolo Jaume Punti Dachs, campione mondiale 2016.