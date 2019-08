Lukaku in gol nel test contro il Gozzano

MILANO, 18 AGO - Romelu Lukaku ancora protagonista nell'ultima amichevole estiva dell'Inter. Dopo le quattro reti alla Virtus Bergamo, l'attaccante belga è infatti andato in gol anche nel test a porte chiuse ad Appiano Gentile contro il Gozzano (Serie C), vinto dalla squadra di Conte per 2-0 grazie al raddoppio di Politano, su rigore, nella ripresa. Intanto Conte aspetta un nuovo rinforzo per l'attacco: sfumata la pista Dzeko, l'Inter ha messo nel mirino Alexis Sanchez. La punta cilena avrebbe già trovato l'accordo con il club, proseguono invece i contatti tra i nerazzurri e il Manchester United per limare i costi dell'operazione (che potrebbe chiudersi in prestito oneroso con diritto di riscatto), soprattutto legati all'ingaggio del giocatore.