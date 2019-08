'Con la Salernitana serve entusiasmo'

LECCE, 17 AGO - Il Via del Mare, superata la fase di restyling, é pronto ad accendere i riflettori sul terzo turno di Coppa ed il Lecce di Fabio Liverani si prepara alla sfida contro la Salernitana dell'ex Gianpiero Ventura. Il tecnico giallorosso non nasconde le difficoltà dell'impegno contro i campani: "Domani è il primo impegno ufficiale della stagione e per questo motivo c'è della curiosità per vedere da che punto ripartiamo", ammette il tecnico. "Nella gara di domani sera, specialmente ad agosto, non ci saranno grosse differenze tra noi e la Salernitana. Per noi - prosegue - sarà la prima gara vera e ci saranno diversi interrogativi, ma sono sicuro che quello che non mancherà a miei ragazzi è lo spirito e la voglia". In chiave formazione sicuro il forfait, per vari malanni di Meccariello, Fiamozzi, Mancosu, Benzar e Shakhov. La prevendita per la gara di domani sera viaggia a gonfie vele, e si prevede una buona cornice di pubblico che dovrebbe attestarsi oltre alle 11mila unità.