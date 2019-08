Tuchel, Neymar non è pronto ma è del Psg

ROMA, 17 AGO - Neymar è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, non lo ha convocato in vista della seconda partita di campionato contro il Rennes perché "non è ancora guarito". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta, il tecnico dei parigini ha spiegato che "è ancora un po' presto per vedere Neymar di nuovo in campo già domenica. Oggi si è allenato con noi ma non ha concluso l'allenamento col gruppo, insomma è troppo presto per vederlo in partita. Aspettiamo un'altra settimana, vediamo come si allenerà con il gruppo", ha aggiunto Tuchel che ha poi risposto anche elle inevitabili domande di mercato che investono il brasiliano: "Il mercato chiude il 2 settembre e io adesso posso solo dire che Neymar è un nostro giocatore e quando io penso a una squadra forte, penso al Psg con Neymar, aggressivo e con un gran dribbling. Chiaro - ha sottolineato - che se non si trova una soluzione per lui, rimane".