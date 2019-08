Juve a Trieste senza Sarri e Ronaldo

TORINO, 17 AGO - Non ci sarà Cristiano Ronaldo e neppure Maurizio Sarri in panchina nella Juventus che questa sera giocherà a Trieste l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. CR7 sta seguendo un programma personalizzato in seguito all'affaticamento muscolare accusato mercoledì scorso, mentre il tecnico - spiega la società bianconera - è a riposo perché "ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni". Dopo l'allenamento di questa mattina alla Continassa, i bianconeri convocati per la partita di Trieste sono 24.