Coppa Italia: Genoa-Imolese 4-1

GENOVA, 16 AGO - Vince e convince il nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli, che all'esordio in Coppa Italia sconfigge 4-1 l'Imolese qualificandosi al turno successivo. Trascinato da un Lasse Schone in formato europeo il Grifone genovese è già in vantaggio dopo appena 2' complice un errore di Boccardi che porta via il pallone a Pinamonti con la mano. Pairetto fischia il rigore e Criscito non sbaglia. Da quel momento è un monologo della squadra di casa, costretta a giocare al Comunale di Chiavari per i lavori in corso al Ferraris. Al 24' arriva il raddoppio con Saponara che ribatte in rete di testa una corta respinta di Rossi su un tiro da fuori area di Ghiglione. Ghiglione che va a segno alla mezz'ora chiudendo con una conclusione precisa un triangolo con Pinamonti. Ad inizio ripresa fiammata dell'Imolese che accorcia grazie ad Alimi. Ma il gol risveglia il Grifone che porta a quattro le reti grazie a Schone direttamente su punizione alla mezz'ora.