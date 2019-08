Brasile:Tite chiama Neymar per settembre

ROMA, 16 AGO - C'e' anche Neymar, nonostante non abbia ancora recuperato in pieno dall'infortuno ad un piede, tra i convocati del ct del Brasile, Tite, in vista delle amichevoli di inizio settembre con Colombia e Perù. Viste alcune assenze obbligate - Gabriel Jesus per squalifica e Alisson per infortunio - e la volontà di procedere ad un certo rinnovamento, la lista comprende anche qualche novità: c'è quindi la prima convocazione per il difensore dell'Udinese Samir, l'attaccante del Flamengo Bruno Henrique e il portiere del Ponte Preta Ivan. Dall'Italia, raggiungeranno Miami (Usa) l'1 settembre anche Alex Sandro della Juventus, Allan del Napoli e Paquetà del Milan. Tite ha detto di aver parlato con Neymar, chiedendogli sia del suo bastato fisico che di quello psicologico, e di avere avuto rassicurazioni su entrambi i fronti. "Sono calmo - avrebbe affermato l'attaccante, al centro di una disputa di mercato tra Barcellona e Real Madrid -, so che c'è una trattativa e ora aspetto che il Psg arrivi ad una definizione".