Juric, sta nascendo gruppo che ha fame

ROMA, 16 AGO - A una settimana dall'avvio del campionato "penso che stiamo facendo cose interessanti, i nuovi arrivati sono di livello e mi incuriosiscono molto perché hanno fame e potranno fare bene". Ivan Juric, tecnico del Verona, vede la squadra in crescita mentre prepara la sfida di domenica sera al Bentegodi, ospite la Cremonese per il terzo turno di Coppa Italia. "In generale abbiamo tanto entusiasmo. Ci sono giocatori che devono dimostrare che qualcuno in passato si è sbagliato su di loro e altri che esordiranno in A, per cui la fame è tanta" ha aggiunto il tecnico croato. Che ha dato anche la sua ricetta per la salvezza: "Non è solo questione di corsa e 'botte', ma ci vuole mentalità, intensità, capacità di resistere nelle situazioni difficili".