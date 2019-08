Guardiola, Tottenham sempre tra i primi

ROMA, 16 AGO - "Pochettino ha fatto un lavoro incredibile, straordinario. E' un allenatore top e da quando sono in Inghilterra il Tottenham è sempre stato in lotta per il titolo. Gli Spurs sono la seconda miglior squadra d'Europa". Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, non ha risparmiato lodi agli avversari alla vigilia dell'incontro all'Etihad che rappresenta il clou della seconda giornata di Premier League. Guardiola ha aggiunto che conta di poter convocare Fernandinho - il brasiliano aveva saltato il successo per 5-0 in casa del West Ham - ed ha avvertito che tutti dovranno accettare il turnover a causa delle dimensioni e della qualità della rosa: "Succederà ad ogni partita. Tutti meritano di giocare perché la qualità è davvero buona. Possiamo parlare delle formazioni, ma dobbiamo pensare a cosa è meglio nell'insieme ed a come battere il nostro avversario".