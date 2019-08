Rugby: Parisse, Russia "non farà regali"

ROMA, 16 AGO - "Abbiamo rispetto per la Russia, squadra che di certo non regalerà nulla sul campo". Sergio Parisse, nella conferenza stampa a conclusione dell'allenamento di rifinitura, ha parlato degli avversari che attendono l'Italia domani (ore 18.25) nel Cattolica Test Match in programma allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, secondo appuntamento in preparazione del mondiale di rugby che si svolgerà in Giappone (20 settembre-2 novembre). "Sarà importante per testare in che condizioni siamo - ha aggiunto il capitano azzurro - sia dal punto di vista fisico che tecnico, visto che giocheremo contro un avversario che non siamo abituati ad affrontare. Sarà l'ultima chance per Conor e tutto lo staff per scegliere i 31 giocatori che andranno al Mondiale".