Roma: visite mediche per turco Cetin

ROMA, 16 AGO - Ieri lo sbarco a Fiumicino con un volo proveniente da Istanbul di Mert Cetin, oggi le visite mediche nella clinica romana Villa Stuart. L'iter burocratico per diventare a tutti gli effetti un giocatore della Roma è cominciato: il sesto acquisto dell'era Petrachi per il club giallorosso è un difensore classe 97. Si tratta di un affare da 3,5 milioni di euro che finiranno nelle casse del club turco neopromosso in prima divisione di provenienza del difensore, il Gençlerbirligi. Questa mattina il giocatore turco è arrivato nella clinica romana per gli accertamenti, nel pomeriggio, invece, sarà nella sede del club giallorosso per la firma sul contratto.