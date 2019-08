Leonardo,Neymar ha sbagliato ma mi piace

ROMA, 15 AGO - "Ci sono trattative con altri club, come tutti sanno, ma non c'è nulla di avanzato". Così il ds del Paris Saint Germain, Leonardo, ha parlato in un'intervista a RMC Sports della situazione di Neymar, conteso tra Barcellona e Real Madrid. L'ex dirigente del Milan ha anche affermato che il brasiliano, duramente contestato dai tifosi nella prima partita di campionato anche se non era in campo, "ha commesso degli errori", riferendosi a quando O Ney ha detto che il miglior ricordo della sua carriera è la remuntada del Barca sul Psg, ma ha anche preso le due difese. "Io non lo conoscevo, ma col passare dei giorni comincio a farlo e penso che sia un bravo ragazzo. Inoltre, è un giocatore fantastico", ha sottolineato. Al momento, Neymar non si sta allenando con i compagni per un infortunio al quinto metatarso del piede destro, ma Leonardo respinge le voci su una presunta 'debolezza': "La frattura è guarita e l'infortunio è completamente risolto. Ora sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato".