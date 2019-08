Napoli: rientrati Ounas e Koulibaly

ROMA, 15 AGO - Il giorno di Ferragosto ha visto terminare la breve vacanza concessa da Carlo Ancelotti ai giocatori del Napoli dopo il rientro dalla tournee negli Usa con la doppia sfida al Barcellona. La squadra si è riunita nel pomeriggio a Castel Volturno per il consueto saluto del tecnico al quale hanno partecipato anche Ounas e Koulibaly che, reduci dalla finale di Coppa d'Africa, si sono aggregati al gruppo come da programma. Al seguente allenamento, concluso da una partitina a campo ridotto, hanno partecipato regolarmente Malcuit, che non era partito per gli Usa per infortunio, Koulibaly e Ounas. Lavoro differenziato, invece, per Milik e Younes. Il Napoli esordirà in campionato sabato 24 agosto in casa della Fiorentina.