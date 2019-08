Juve: Ferragosto al lavoro, CR7 a parte

ROMA, 15 AGO - Juventus in campo anche a Ferragosto, all'indomani della tradizionale partitella a Villar Perosa, per continuare la preparazione al campionato e in vista dell'ultima amichevole, sabato in casa della Triestina. Tutti i giocatori hanno preso parte all'unica seduta - fa sapere il club sul proprio sito - ad eccezione di Cristiano Ronaldo, che ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento all'adduttore sinistro. L'altro bianconero che non aveva giocato ieri sotto gli occhi di John Elkann e Andrea Agnelli, il nuovo arrivato Matthijs De Ligt, sembra aver superato il problema di vesciche e si è allenato con i compagni.