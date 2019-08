Psg chiede Vinicius per Neymar,'no' Real

ROMA, 14 AGO - 14 AGO - Il Psg ha chiesto Vinicius al Real Madrid come parziale contropartita nell'affare Neymar, ma Florentino Perez ha risposto picche. E' quanto riportano oggi i giornali sportivi spagnoli, aggiungendo che il club blancos ritiene il giovane brasiliano un giocatore dal grande potenziale su cui investire. Secondo quanto scrive 'AS', il Psg si è fatto sotto per la prima volta con il Real Madrid, offrendo Neymar, la scoffrendo Neymar, e la prima richiesta del direttore sportivo parigino, Leonardo, è stata appunto Vinicius Junior. Un nome sul quale però la dirigenza madridista è stata irremovibile. Il Psp ha insistito in un altro paio di incontri sul nome di Vinicius ma la risposta è stata sempre la stessa: il 'millennial' brasiliano non si muove da Madrid.