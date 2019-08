Accordo Figc-Vivaticket per Nazionali

ROMA, 14 AGO - La Federcalcio ha raggiunto un accordo pluriennale con Vivaticket per la vendita in esclusiva dei biglietti delle gare delle Nazionali. La partnership prevede anche "una serie di attività innovative - informa la Figc - che consentiranno di potenziare la community dei tifosi dell'Italia, migliorarne la fan experience, offrire sempre più numerosi servizi dedicati". A partire da lunedì prossimo, 19 agosto, sarà possibile acquistare i biglietti online sulla white label dedicata figc.vivaticket.it o sul sito vivaticket.it. Chi invece intende acquistare i biglietti nei punti di vendita potrà sceglierne uno tra gli oltre 1300 di Vivaticket, o rivolgersi a quelli gestiti direttamente dalla Figc o alle biglietterie degli stadi in occasione delle gare casalinghe. Le prime gare disponibili sulla piattaforma saranno quelle della Nazionale con Armenia (Yerevan, 5 settembre) e Finlandia (Tampere, 8 settembre).