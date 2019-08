Klopp, Liverpool costruito per vincere

ROMA, 13 AGO - "Non siamo al 100% a questo punto, ovviamente, ma questo domani conterà poco in una partita molto importante per tutte e due le squadre. Speriamo di far vedere quello che sappiamo fare. L'anno scorso abbiamo vinto un trofeo, la squadra è costruita per vincere e questo proveremo a fare domani". Lo ha detto l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, nella conferenza stampa della finale di Supercoppa a Istanbul. "Il Chelsea è una squadra interessante, la rispetto molto - ha proseguito -, Lampard ha dimostrato di saper fare un bel calcio. Non sapevo che tutti si aspettano che noi vinciamo domani e non guardo a quello che pensano gli altri". "Certamente conosco l'importanza di Istanbul per i nostri tifosi, di quanto conti. Nessuno può dimenticare il 2005 - ha proseguito Klopp -, ma ora siamo nel 2019 e le cose sono diverse, la squadra è diversa anche se altrettanto buona. Spero che anche noi saremo in grado di fare di Istanbul un posto speciale".