Coppa Italia:Spal-Feralpisalò al 'Mazza'

FERRARA, 13 AGO - E' ufficiale: Spal-Feralpisalò di Coppa Italia, in programma domenica alle 20.45, si giocherà al 'Mazza' di Ferrara. Dopo il dissequestro dello stadio di sabato scorso, oggi pomeriggio in Prefettura la Commissione per la sicurezza ha dato il via libera. Di conseguenza la Spal non dovrà emigrare per l'impegno di Coppa e ovviamente sarà regolarmente tra le mura amiche anche domenica 25 agosto per la prima di campionato con l'Atalanta. "Abbiamo partecipato alla riunione della Commissione per la sicurezza - annuncia l'assessore comunale Andrea Maggi - e prendiamo atto con molta soddisfazione che, dopo il dissequestro, lo stadio è sicuro. Oggi stesso il Comune ha rilasciato l'ulteriore e necessaria autorizzazione inerente lo stadio che ne consente l'uso e quindi dà via libera alle partite".