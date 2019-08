Supercoppa: Lampard, tutto per vincere

ROMA, 13 AGO - "Sono ottimista per questa finale, ce la siamo meritata. Non sarà facile imporsi ma possiamo farcela". Così l'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, nella conferenza stampa della vigilia di Supercoppa a Istanbul, parla della sfida ai campioni d'Europa del Liverpool. "Dobbiamo fare di tutto per vincere, sarebbe molto importante per me e per il club. Per domani sceglierò i giocatori più pronti, e io non ho paura di fare giocare i giovani se lo meritano", ha aggiunto il tecnico, reduce da un esordio amaro in Premier League con la sconfitta per 4-0 in casa del Manchester United. "La partita di domenica è stata una vera e propria lezione, servirà ad evitare errori come quelli che, specie in difesa, abbiano pagato molto cari - ha sottolineato ancora Lampard -. Certo dobbiamo fare meglio ma io ho visto anche alcune cose positive".