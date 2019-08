Rugby: Italia-Russia, Parisse titolare

ROMA, 13 AGO - C'è il rientro da titolare in terza linea di capitan Sergio Parisse nella formazione dell'Italia che sabato prossimo a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) affronterà la Russia nel secondo test match estivo in vista del Mondiale di settembre in Giappone. "Non siamo contenti della sconfitta in Irlanda ma ci sono cose buone da cui possiamo ripartire e lavorare per migliorarci costantemente - ha affermato il ct azzurro Conor O'Shea -. Affrontiamo un avversario che fa della fisicità il suo punto di forza. Vogliamo portare a casa una vittoria cercando di imporre il nostro il nostro ritmo mantenendo il focus su di noi". Questa la formazione titolare contro la Russia: 15 Jayden Hayward, 14 Minozzi, 13 Campagnaro, 12 Morisi, 11 Bellini, 10 Allan, 9 Tebaldi, 8 Parisse, 7 Polledri, 6 Steyn, 5 Ruzza, 4 Sisi, 3 Pasquali, 2 Bigi, 1 Lovotti. Nel pomeriggio di domani O'Shea finalizzerà la rosa dei 23 giocatori a lista gara contro la Russia completandola con la panchina.