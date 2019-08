Juve: sabato a Trieste l'ultimo test

TRIESTE, 13 AGO - La Juve giocherà l'ultima amichevole pre campionato a Trieste, allo stadio Nereo Rocco sabato prossimo con fischio d'inizio alle 20.30. Lo conferma la società bianconera che ha annunciato anche l'avvio della vendita dei biglietti il cui costo è fissato in 20 euro il prezzo intero per le due curve, 37 euro per la tribuna Pasinati centrale e 30 euro per i settori laterali, 30 euro invece il costo del tagliando per la gradinata Colaussi.