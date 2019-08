Juve: Danilo, la renderò più brasiliana

TORINO, 13 AGO - "E' il momento giusto per essere nel club giusto": si presenta così Danilo, il terzino brasiliano che la Juventus ha acquistato dal Manchester City nell'operazione che ha portato in Inghilterra Cancelo. "Già in passato c'erano stati discorsi con la Juventus, ma sono convinto che le cose accadano al momento giusto", rivela il giocatore, che si aggiunge agli altri brasiliani già in squadra. "La componente brasiliana sarà importante - sostiene - spero con Douglas e gli altri di rendere la Juve un po' più brasiliana". Determinanti per il suo approdo a Torino sono stati i consigli degli amici, ed ex compagni di squadra, Alex Sandro e Ronaldo. "Cristiano è molto motivato e felice di essere qui - racconta Danilo - Mi ha parlato bene del club, lo ha paragonato alla famiglia, è una cosa che mi ha attirato molto perché mi identifico in questo stile".