Cincinnati, Giorgi battuta dalla Sakkari

ROMA, 12 AGO - Camila Giorgi è uscita subito di scena al "Western & Southern Open", torneo Wta in corso sui campi in cemento di Cincinnati (Ohio). La 27enne marchigiana, numero 51 del ranking mondiale, è stata battuta per 6-3 6-0, in appena 63 minuti di partita, dalla greca Maria Sakkari, numero 33 Wta.