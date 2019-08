Inter, Lukaku non parte per Valencia

MILANO, 10 AGO - Niente Valencia per Romelu Lukaku. Il neo attaccante dell'Inter non è partito infatti insieme ai compagni per la Spagna, dove stasera alle 21.30 i nerazzurri sfideranno il Valencia nell'ultima amichevole estiva. Il belga rimarrà a Milano per allenarsi e migliorare la condizione fisica. Non sarà a Valencia nemmeno Ivan Perisic, sempre più vicino al Bayern Monaco: i tedeschi hanno messo sul piatto un prestito oneroso da circa 5 milioni con riscatto fissato a circa 20/25 milioni e l'Inter ha dato il via libera, con il croato atteso in Germania. Out per la sfida di stasera anche Joao Mario, Ranocchia e Lazaro, mentre torna a disposizione Lautaro Martinez, pronto all'esordio stagionale con la maglia nerazzurra.