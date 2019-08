Tennis: ranking Wta, Osaka torna la n.1

ROMA, 12 AGO - Anche il computer Wta ufficializza la notizia che era nota da qualche giorno, ovvero il ritorno sul trono di Naomi Osaka, che scalza Ashleigh Barty dopo sette settimane in vetta. Dietro all'australiana, completa il podio la ceca Karolina Pliskova, stabile, come le altre quattro giocatrici che la seguono (nell'ordine la rumena Simona Halep, l'olandese Kiki Bertens, l'altra ceca Petra Kvitova e l'ucraina Elina Svitolina). L'unica altra variazione nella top 10 mondiale è infatti il progresso di Serena Williams, che con la finale nel Premier 5 di Toronto si porta in ottava posizione, relegando alla decima la connazionale Sloane Stephens. Il trionfo nel torneo canadese consente di balzare al 14esimo posto (+13) a Bianca Andreescu, che migliora il proprio best ranking. Risale una posizione Camila Giorgi nella classifica pubblicata stamane dalla WTA: la 27enne marchigiana è adesso al numero 51, confermandosi la prima delle tenniste azzurre.