Rugby: Canna, ieri spunti positivi

ROMA, 11 AGO - Rientrata da Dublino dopo il test match perso ieri contro l'Irlanda, la nazionale di rugby è in raduno a San Benedetto del Tronto per preparare la sfida alla Russia, in programma sabato 17. Sarà una settimana importante per molti azzurri, visto che domenica il ct Conor O'Shea, diramerà la lista dei 31 convocati per il Mondiale in Giappone. Prima della partenza per l'Asia, l'Italrugby affronterà altri due test match, il 30 agosto a Parigi con la Francia e il 6 settembre a Newcastle con l'Inghilterra. "Ieri abbiamo mostrato un buon gioco e personalità, specie nella prima parte del match dove abbiamo reagito allo svantaggio arrivato dopo aver sbloccato il risultato con Mbandà. Con maggiore precisione potevamo fare punti in più - ha detto l'apertura Carlo Canna, autore di una delle due mete azzurre all'Aviva Stadium -. Ci sono spunti positivi da cui ripartire verso la Russia. La meta è sempre una emozione, ma soprattutto mi mancava vestire la maglia dell'Italia. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo".