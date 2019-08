Juve: Ronaldo, continuiamo a lavorare

TORINO, 11 AGO - "Sentirsi bene e continuare a lavorare". Dopo l'amichevole con l'Atletico Madrid, sono positive le sensazioni di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma. Prima del via al campionato, i bianconeri torneranno in campo solo per la tradizionale gara in famiglia di Villar Perosa. "Abbiamo preparato la nuova stagione circondati dall'affetto dei tifosi di mezzo mondo, ma ora è finito il tempo dei test - scrive Pjanic -. Ancora due settimane e solo una data stampata in testa, quella dell'esordio, dove si giocherà per i 3 punti". Nonostante la sconfitta, e qualche distrazione in difesa, la squadra di Sarri ha disputato una buona partita. Per Rabiot, autore di un'ottima prova impreziosita anche da un potente tiro che si è stampato sul palo, quello contro gli spagnoli è stato un "match sfortunato - scrive su Instagram - Ma ottimo lavoro di squadra". Soddisfatto anche Danilo: Bello indossare questa maglia - scrive sui social - per la prima volta".