A Potenza Picena festa del Grande Milan

ROMA, 11 AGO - Quattro grandi che hanno fatto la storia del Milan, circondati dal calore ed entusiasmo di circa 300 tifosi affiliati al Milan Club Castelfidardo guidati da Luca Alessandrini, sotto la regia del manager Floriano Bini. Nel giardino del Ristorante Tavolo Matto di Potenza Picena, una serata di spettacolo e divertimento in compagnia di Arrigo Sacchi, Massimo Ambrosini, Sebastiano Rossi e Carlo Pellegatti, per celebrare i 30 anni del club marchigiano e brindare al futuro rossonero. "Un forte in bocca al lupo al nostro Milan e un augurio speciale a Giampaolo con l'auspicio che possa riportare il Milan dove merita - così Massimo Ambrosini, intervistato dall'inossidabile Carlo Pellegatti - Modric al Milan? Non lo so, di sicuro può fare la differenza e sarebbe un punto di riferimento per i giovani". Sotto i riflettori delle tv nazionali Arrigo Sacchi, 'accompagnato' dal suo libro La Coppa degli Immortali, già 30.000 copie vendute:"Giampaolo è un maestro e con lui il Milan potrebbe aprire un nuovo ciclo".