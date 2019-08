Il Real Madrid sbarca a Fiumicino

FIUMICINO (ROMA), 11 AGO - Il Real Madrid è da poco arrivato all'aeroporto di Fiumicino per la "Mabel Green Cup", l'amichevole con la Roma che si svolge questa sera alle 20 allo Stadio Olimpico. Si tratta della prima gara per la Roma in casa e sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente la squadra ai tifosi. Per i giallorossi sarà la nona uscita stagionale, dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli in programma nei prossimi giorni contro Perugia, Lille e Athletic Bilbao. La squadra spagnola allenata da Zidane è atterrata nello scalo romano poco prima delle 13, con un aereo della compagnia Iberia. Alla presenza delle forze dell'ordine è stata prelevata direttamente sotto bordo dell'aereo con un pullman, poi fatto uscire, sempre scortato, da un varco secondario dello scalo romano per il trasferimento nella Capitale. Per il Real Madrid questa sarà l'ultima gara del pre-campionato prima di fare l'esordio ufficiale nella Liga 2019-20.