Ancelotti,condizionati da gol fuorigioco

NAPOLI, 11 AGO - - "Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene. Poi siamo stati condizionati da due gol subìti in fuorigioco ad inizio ripresa. Di fronte avevamo una grandissima squadra, ovvio che poi abbiano preso il campo. Ma le due reti non regolari hanno cambiato il match". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commentando il ko per 4-0 degli azzurri contro il Barcellona. Ancelotti al di là del risultato, ha sottolineato che "restano buone sensazioni da queste due sfide con il Barcellona e ripartiamo da qua per proseguire la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Probabilmente eravamo un po' stanchi anche per i carichi di lavoro perchè veniamo da un mese di preparazione intensa. Ma non vedo alcun problema oltre questo". Quella con il Barcellona era l'ultima amichevole prestazionale per il Napoli: "Sono fiducioso - ha commentato Ancelotti - del lavoro svolto sia in ritiro che nei test internazionali. Abbiamo un gruppo di qualità e sono certo che possiamo disputare un'ottima stagione".