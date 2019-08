Juve: Douglas Costa, stiamo migliorando

TORINO, 10 AGO - "Peccato per il risultato ma la squadra sta migliorando". Douglas Costa commenta così la sconfitta dei bianconeri nell'amichevole di Stoccolma contro l'Atletico Madrid. "Abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno, e su alcuni aspetti dobbiamo continuare a crescere, ma è positivo il fatto che tiriamo spesso in porta", osserva il brasiliano, autore di una buona prova. "Lavoriamo per essere più precisi alla conclusione - aggiunge -. Quanto a me sono molto contento per il mio rientro, e per il fatto che sto migliorando la mia condizione di forma".