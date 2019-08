Kean primi 21' in Premier,è 0-0 Everton

ROMA, 10 AGO - Prima presenza in Premier per Moise Kean, 'millennial' prodigio passato in estate dalla Juventus all'Everton. L'ex bianconero è entrato in campo al 24' st al posto di Calvert-Lewin, ma non è riuscito a incidere come avrebbe voluto e alla fine il risultato del match di Londra, sul campo del Crystal Palace è rimasto fermo sullo 0-0. Due delle altre partite di oggi per la prima giornata della Premier sono finite 3-0. In un caso si è trattato di una vittoria esterna, quella del Brighton sul campo del Watford, mentre l'altro 'terno' lo ha realizzato il Burnley a spese del Southampton. La matricola Sheffield United ha invece festeggiato il ritorno in Premier pareggiando 1-1 sul campo del Bournemouth. Un'altra neopromossa, l'Aston Villa, ha sperato a lungo di fare punti in casa del Tottenham, chiudendo il primo tempo in vantaggio per la rete di McGinn al 9'. La reazione degli Spurs nella ripresa con il pareggio di Ndombele e la rete del 2-1 di Kane a 4' dalla fine. Poi la mazzata del 3-1, sempre di Kane, nel recupero.