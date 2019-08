Europei beach volley:Lupo-Nicolai quinti

ROMA, 10 AGO - Si ferma ai quarti la corsa di Daniele Lupo e Paolo Nicolai agli Europei di beach volley in corso a Mosca. I tre volte campioni continentali, dopo i successi del 2014, 2016 e 2017, non sono riusciti a staccare il pass per le semifinali, sconfitti dai padroni di casa Semenov-Leshukov 2-0 (21-17, 22-20) e chiudendo così al quinto posto nella classifica generale. Un risultato che eguaglia quello ottenuto ai mondiali poco più di un mese fa ad Amburgo.