Rugby: premondiale, Irlanda-Italia 29-10

DUBLINO, 10 AGO - L'Irlanda ha battuto l'Italia per 29-10 (19-10) nel primo test di preparazione ai Mondiali di rugby che si svolgeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. I punti degli azzurri sono stati realizzati da Mbanda e Canna, con una meta a testa, cinque invece quelle realizzate dagli irlandesi, con Carbery (per lui anche due trasformazioni), Kearney, Conway, Murphy e Marmion. Sabato l'Italrugby tornerà in campo sfidando la Russia a San Benedetto del Tronto.