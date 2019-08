Neymar, sollevato ma mai dimenticherò

ROMA, 9 AGO - Questo capitolo della mia vita non lo dimenticherò mai, per diversi motivi, considerando soprattutto il danno causato a me, alla mia famiglia e alle persone che mi conoscono. Sarò onesto e non dirò che sono felice, ma solo sollevato. Questa cicatrice mi ricorderà sempre che un essere umano può fare cose buone, ma anche cattive". Così Neymar, sul proprio account di Instagram, commenta l'archiviazione dalle accuse di stupro da parte della Procura di San Paolo del Brasile. "Il mio mondo è crollato e io sono finito a terra ma, come dice la leggenda Jujutsu 'per tanti il suolo è la fine di tutto, per noi è solo l'inizio' - aggiunge -. Che questo sia dunque l'inizio non solo per me, ma anche per tutti coloro che hanno ricevuto questo tipo di false accuse e specialmente per ogni donna che ha davvero subito una violenza".