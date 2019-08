Champions: nomination top 11 2018-2019

ROMA, 8 AGO - Nessun italiano e il solo CR7 in rappresentanza della Serie A tra i candidati Uefa ai premi per ruolo della Champions League 2018/19, che verranno assegnati al miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della scorsa stagione. Questo l'elenco delle nomination: - Portieri : Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-André ter Stegen (Barcellona) - Difensori : Trento Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax, ora Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool) - Centrocampisti : Frenkie de Jong (Ajax, ora Barcellona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool) - Attaccanti : Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus) Per l'Europa League i tre giocatori che hanno totalizzato i punteggi più alti sono stati Olivier Giroud (Chelsea); Eden Hazard (Chelsea); Luka Jovic (Eintracht)