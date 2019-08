Napoli bello e sciupone, Barca vince 2-1

ROMA, 8 AGO - Prima sconfitta stagionale, ma indolore , per il Napoli di Carlo Ancelotti sconfitto dal Barcellona nel primo dei due test americani contro il Barcellona. A Miami, gli azzurri, dopo le belle prove contro Liverpool e Marsiglia, perdono 2-1 contro i catalani privi dell'infortunato Lionel Messi ma sono protagonisti di un'altra bella prova, mettendo in mostra una gran qualità di gioco con tante occasioni da rete create. Blaugrana in gol al 39' con Busquets, ma il vantaggio dura lo spazio di due minuti, quelli che servono alla coppia Insigne-Callejon per riagguantarli, con la complicità di Umtiti che beffa il suo portiere, l'ex viola Neto. Nella ripresa, Ancelotti mischia le carte (dentro tra gli altri, Veredi, Milik e Ghoulam), col polacco che ha diverse occasioni da rete (una abbastanza clamorosa). Al 34' arriva però la doccia fredda per i partenopei con Rakitic che approfitta di un rimpallo e da fuori area lascia infila per il 2-1 definitivo. Sabato la rivincita a Detroit.