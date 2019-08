Samp, Praet al Leicester per 21 milioni

GENOVA, 7 AGO - Si è sbloccato il trasferimento del centrocampista belga Dennis Praet al Leicester: accordo raggiunto con la Sampdoria sulla base di 21 milioni senza bonus, e intesa fino al 2024 con il giocatore che avrà un ingaggio di 2,5 milioni a stagione. Era questo l'ultimo nodo da sciogliere visto che inizialmente ci sarebbe stata distanza tra la proposta degli inglesi e la richiesta del 25enne. Praet era arrivato alla Sampdoria nel 2016, ha collezionato 96 presenze e grazie alla squadra blucerchiata è entrato in pianta stabile nel giro della nazionale belga. Domani partirà in direzione dell'Inghilterra per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra.