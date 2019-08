Amichevoli, Brescia-Alanyaspor 0-2

MILANO, 7 AGO - Il Brescia gioca bene ma va ko nell'amichevole l'Alanyaspor a Westendorf, in Austria. I turchi si sono imposti con un 2-0 nella prima sconfitta estiva per gli uomini di Corini. In una gara dagli alti ritmi e con grande agonismo, le rondinelle creano le occasioni migliori sull'asse Tremolada-Morosini, con quest'ultimo fermato in entrambe le circostanze dall'attento Marafona. Nella ripresa i temi della partita restano gli stessi e ancora Marafona nega il gol al Brescia che ci prova prima con Mangraviti e poi con Ayé. Il team della Leonessa spreca, l'Alanyaspor no e al 31' i turchi trovano il gol con Dalma Campos che capitalizza un cross da sinistra. Al 36' il raddoppio con una mezza rovesciata di Bingol. Sabato ultimo test per il Brescia: a Mantova, alle 18.30, amichevole contro il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno.