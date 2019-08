Inter, Lukaku atteso in serata a Milano

MILANO, 7 AGO - Romelu Lukaku è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'attaccante belga è atteso già in serata a Milano per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Chiuso l'affare con il Manchester United per 65 milioni più bonus dopo una lunga trattativa, domani Lukaku svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto da circa 9 milioni bonus compresi per cinque anni.