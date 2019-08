Antognoni, 10 Viola a Boateng è giusto

FIRENZE, 7 AGO - "E' giusto che la maglia numero 10 sia sulle spalle di Boateng, è il giocatore più adatto di questa Fiorentina" Così Giancarlo Antognoni commentando la scelta dell'ex del Milan e Sassuolo prossimo a iniziare la nuova avventura a Firenze. "Credo che Kevin abbia le caratteristiche e la personalità per poter indossare questa maglia - ha aggiunto il direttore tecnico viola -. Inoltre lui ha ha vinto molto, di sicuro più di me", ha sorriso Antognoni a margine della presentazione di oggi allo stadio di Pol Lirola, l'esterno spagnolo prelevato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto a circa 13 milioni più 2 di bonus. "E' un giocatore moderno, un campione europeo Under 21 e nonostante non abbia ancora 22 anni vanta già tante presenze in A", ha evidenziato il dirigente facendo gli onori di casa. Lirola è scalpitante: "appena ho capito quanto la Fiorentina mi voleva non ho avuto dubbi. E' vero che l'anno scorso ha chiuso al 16/o posto ma una stagione complicata non cancella la grande storia del club".