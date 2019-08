Campagna 'niente Tokyo sarebbe follia'

ROMA, 7 AGO - "Rinunciare alle Olimpiadi dell'anno prossimo a Tokyo? E' qualcosa di assurdo, una follia, alla quale non voglio nemmeno pensare lontanamente". Sandro Campagna, campione del mondo sulla panchina del Settebello poche settimane fa in Corea del Sud (l'Italia si è qualificata per il torneo olimpico del prossimo anno), ma anche olimpionico a Barcellona nel 1992 quando indossava la calottina azzurra, al telefono con l'ANSA confida che venga allontanata ogni conseguenza disastrosa, dopo l'approvazione del Ddl sullo sport e il duro monito del Cio con annunciate sanzioni per l'Italia, compresa l'esclusione dalle Olimpiadi. "Il Cio vuole parlare con i comitati olimpici, le federazioni - sottolinea il ct della pallanuoto - avere un ruolo centrale, penso che una soluzione verrà trovata. Andammo, da Paese della Nato, ai Giochi di Mosca del 1980, perché non dovremmo andare a Tokyo? E' una follia".