Premier al via, United avanti su Chelsea

ROMA, 7 AGO - Vacanze finite in Premier League, che riparte con l'anticipo di venerdì Liverpool-Norwich. Per i bookmaker i Reds sono favoriti a quota 1,14 su Planetwin365 contro la neopromossa data vincente a 20 volte la posta. Sabato il City é favorito (1,25) contro il West Ham (11,50). Più equilibrate le altre gare: il Bournemouth si gioca a 2,00 in casa contro lo Sheffield, l'Everton a 2,43 contro il Crystal Palace, il Watford è proposto a 1,95 contro il Brighton. In Burnley-Southampton le quote sono quasi pari. Poche sorprese tra Tottenham e Aston Villa, con i Gunners a 1,28. Il Leicester sfida il Wolverhampton, probabile avversario del Toro in Europa League, ed è favorito a 2,28, (pari a 3,20 e segno 2 a 3,34). Tra Newcastle e Arsenal, Gunners per Planetwin365 avanti a 1,77. Nel big match United-Chelsea, i Red Devils sono favoriti a 2,21. A 3,25 il pareggio, mentre i Blues a 3,45. Per la vittoria del campionato, il City è favorito a 1,50, con il Liverpool a 3,10. Tottenham (21), Chelsea (36), United (38) e Arsenal (60).