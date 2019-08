Lazio: 5-1 in amichevole,Milinkovic-stop

ROMA, 7 AGO - Ancora un test positivo per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, nell'amichevole disputata stamattina contro i sauditi dell'Al Shabab, a Marienfeld (Germania), si è imposta per 5-1. Ha aperto le marcature Caicedo, Jony ha firmato il raddoppio e, dopo che la squadra di Ryad aveva accorciato le distanze con Seba, Correa ha riportato i biancocelesti a +2 sugli avversari. Nella ripresa Immobile e Adekanye hanno firmato rispettivamente il 4-1 e il 5-1. Si è rivisto in campo Leiva, dopo l'infortunio subito nei primi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore; meno buone le notizie che riguardano, invece, Milinkovic-Savic. Il centrocampista, infatti, si è fermato al 23' del secondo tempo per un problema all'adduttore, la cui gravità è ancora tutta da valutare. La Lazio resterà in ritiro in Germania fino a venerdì, sabato volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo: l'amichevole contro i galiziani è fissata per le 20.