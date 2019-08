Roma: Defrel e Dzeko contro l'Ath.Bilbao

ROMA, 7 AGO - Ci sono anche Gregoire Defrel ed Edin Dzeko fra i convocati dall'allenatore Paulo Fonseca per la partita che la Roma giocherà stasera contro i baschi dell'Athletic Bilbao. L'amichevole è in programma alle 20 nel Renato Curi a Perugia. Questo l'elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci, Defrel.