Atletica: Europei squadre con 54 azzurri

FIUMICINO, 7 AGO - La Nazionale di atletica leggera è partita per gli Europei a squadre Bydgoszc (9-11 agosto). Sono 54 i selezionati dal dt Antonio La Torre. In squadra il capolista mondiale stagionale dell'alto Stefano Sottile, 2,33 metri di recente, alla prima maglia azzurra; lo sprinter Jacobs sceso a 10"03 nei 100, il primatista italiano dei 400 Re, il mezzofondista Crippa vincitore in Coppa Europa dei 10.000, il pesista da 20,99 Fabbri, argento europeo U23. Al femminile, presenti gli ori dell'Universiade di Napoli, Bogliolo nei 100hs, Folorunso nei 400hs e Osakue nel disco; le lanciatrici medaglie europee giovanili Visca nel giavellotto e Fantini nel martello. È un'Italia giovane con 9 debuttanti: oltre a Sottile, Cassano, Spanu, Coiro, Gherardi, Kaddari, Mangione, Tommasi e Zenoni. Gli azzurri si presentano con 4 atleti che vantano il miglior accredito stagionale: Desalu nei 200, Davide Re nei 400, Crippa nei 5000 e Sottile nell'alto. Tra le altre punte, Jacobs nei 100; nell'asta esordio stagionale outdoor di Stecchi.