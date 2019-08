Giro Polonia si ferma per Lambrecht

ROMA, 6 AGO - Minuto di silenzio alla partenza e all'arrivo, stop del gruppo al km 48, tappa ridotta nella lunghezza e neutralizzata, e nessuna classifica. Il giorno dopo la tragica fine di Bjorg Lambrecht durante la terza tappa, il Giro di Polonia e tutti i suoi protagonisti ha voluto così omaggio alla memoria del giovane corridore belga della squadra Lotto-Soudal. In un'atmosfera surreale, colma di emozione e tristezza, è stato messo in atto il programma deciso dagli organizzatori per la quarta tappa, la Jaworzno-SKocierz. Il gruppo ha pedalato a velocità controllata e al km 48, in ricordo dell'incidente risultato ieri fatale a Lambrecht, si è fermato ad osservare un altro minuto di silenzio con i corridori della Lotto-Soudal, ancora sotto choc per la drammatica perdita, in prima fila. Ogni squadra è stata in testa al gruppo per circa 7 km e la Lotto-Soudal ha tagliato per prima il traguardo tra gli applausi del pubblico presente, in ricordo del 22enne Lambrecht.