Legge Sport: Cio, 24/6 Bach avvisò Conte

ROMA, 6 AGO - "Funzionari frettolosi? A dire il vero il presidente Bach aveva già avvisato il primo ministro Conte lo scorso 24 giugno prima della votazione per la scelta della sede dei Giochi invernali 2026". E' la replica all'ANSA di autorevoli esponenti del Cio alle dichiarazioni di fonti governative che si sono dette sorprese della lettera del comitato olimpico internazionale in merito alla legge sullo sport. Fonti della maggioranza avevano sottolineato che la lettera era stata forse scritta "da funzionari del Cio in maniera frettolosa". "A Losanna il premier aveva parlato con Bach".