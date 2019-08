Australia, Queensland vuole Giochi 2032

BRISBANE (AUSTRALIA), 6 AGO - Il Governo del Queensland, una degli stati che compongono l'Australia, ha deciso di presentare al Cio la candidatura per ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2032. Lo ha annunciato il governatore Annastacia Palaszczuk, che a settembre si recherà a Losanna, accompagnata da altre autorità locali e dal presidente del comitato olimpico australiano John Coates, per parlarne con il presidente del Cio Thomas Bach. Secondo i promotori della candidatura, il Governo nazionale avrebbe già dato l'assenso per appoggiare, e anche finanziare, l'iniziativa, che coinvolgerebbe tutta la regione. A questo proposito c'è già pronto un primo stanziamento di 10 milioni di dollari australiani (circa 6 milioni di euro) ed è stato già fatto uno studio relativo agli interventi da fare in materia di trasporti e infrastrutture. Centro dei Giochi sarebbe Brisbane, ma gare sono previste anche a Gold Coast, città che l'anno scorso ha ospitato i Giochi del Commonwealth, Townsville, Cairns e Whitsunday.