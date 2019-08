Stampa Spagna, il Bayern pensa a Bale

MADRID, 6 AGO - Il Real Madrid non riesce a cedere Gareth Bale a liberarsi del suo oneroso stipendio (circa 30 milioni all'anno). Ma forse una soluzione verrà trovata. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo 'AS', il Bayern segue con interesse l'evolversi della situazione. Il giornale ricorda che i rapporti fra i dirigenti dei due club sono cordiali e che il Bayern "ha un ottimo ricordo dell'operazione James: ha pagato 13 milioni per la cessione del colombiano per due stagioni facendosi interamente carico del suo ingaggio. Trascorso questo periodo, aveva l'opzione di tenere a titolo definitivo il giocatore, pagando 42 milioni. In tutto quindi sarebbe costato 55". Il Bayern ha deciso di non procedere in questo senso e ora James, tornato a Madrid, piace al Napoli, ma i tedeschi potrebbero ripetere l'operazione, alle stesse condizioni, con Bale. "La dirigenza del Bayern segue il caso da vicino - scrive 'AS'-. Se nelle ultime ore del mercato Bale ancora non sarà andato via dal Madrid, allora sarà il momento d'intervenire".